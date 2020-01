Inter de Milão oficializa empréstimo de Victor Moses junto do Chelsea

O futebolista nigeriano Victor Moses, 29 anos, vai reforçar o Inter de Milão até ao final da época, chegando por empréstimo dos ingleses do Chelsea e com cláusula de opção de compra assegurada, anunciaram esta quinta-feira os italianos.

O jogador africano estava emprestado pelos 'blues' ao Galatasaray desde a época passada, mas interrompeu a experiência na Turquia, onde ficou durante 12 meses, para se juntar agora à formação liderada por Antonio Conte, não tendo sido divulgado o montante fixado na cláusula de opção de compra, após terminar o semestre de empréstimo.

Moses fez a maior parte da formação em Inglaterra, atuando durante oito anos ao serviço do Crystal Palace, saindo já sénior para o Wigan Athletic, clube onde permaneceu quatro épocas. Depois, ingressou no Chelsea em 2012/13, permanecendo ligado aos londrinos até à atualidade, mas com empréstimos pelo meio ao Liverpool, ao Stoke City, ao West Ham, e ao Fenerbahçe.

O extremo direito conta com 39 internacionalizações ao serviço da Nigéria, tendo apontado 12 golos pelas 'super águias'.