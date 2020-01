Karolina Pliskova avança sem dificuldades para a terceira ronda do Open da Austrália

A tenista checa Karolina Pliskova avançou hoje sem dificuldades para a terceira ronda do Open da Austrália, ao vencer em dois sets a alemã Laura Siegemund.Pliskova, número dois do ranking mundial, afastou a tenista alemã com um duplo 6-3, num encontro que durou uma hora e 26 minutos.

A checa de 27 anos, que no ano passado chegou à semifinal do torneio de Melbourne, defronta na próxima ronda a vencedora do encontro de hoje entre a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a norte-americana Taylor Townsend.