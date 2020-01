Mourinho satisfeito com a primeira vitória do Tottenham em 2020

O Tottenham de José Mourinho venceu o Norwich por 2-1, na 24ª jornada da Premier League, alcançando assim a primeira vitória em 2020.

No final do encontro, José Mourinho, técnico da equipa inglesa, admitiu que o jogo seria "difícil", no entanto "estava confiante na vitória".

Dele Alli e Son marcaram os golos da equipa, que ocupa agora o 6º lugar da Premier League.