Mundial de MotoGP vai ter 20 provas

O Mundial de MotoGP, no qual participa o piloto português Miguel Oliveira (KTM), arranca no Qatar e termina em Valência, segundo o calendário oficial confirmado hoje pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), que inclui 20 corridas.

Naquele que será o campeonato com mais provas da história desta categoria do motociclismo de velocidade, a grande novidade, já prevista aquando da apresentação do calendário provisório no final de agosto, é o Grande Prémio da Finlândia, agendado para 12 de julho.

A etapa finlandesa aguarda ainda que a FIM e a Comissão de Segurança de MotoGP aprovem o circuito de KymiRing, que deverá alterar as suas escapatórias para acolher provas do Mundial para ter a homologação final.

O circuito inclui ainda o Grande Prémio da República Checa, que estava em dúvida devido à renovação do contrato.

Assim, o Mundial de MotoGP, que arranca em 08 de março e termina em 15 de novembro, terá mais uma prova do que no ano passado.

Calendário do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade de 2020, na categoria de MotoGP:



08 mar: GP do Qatar, Losail.

22 mar: GP da Tailândia, Chang.

05 abr: GP das Américas, Austin (EUA).

19 abr: GP da Argentina, Termas de Rio Hondo.

03 mai: GP de Espanha, Jerez de la Frontera.

17 mai: GP de França, Le Mans.

31 mai: GP de Itália, Autódromo de Mugello.

07 jun: GP da Catalunha, Barcelona (Espanha).

21 jun: GP da Alemanha, Sachsenring.

28 jun: GP dos Países Baixos, Assen.

12 jul: GP da Finlândia, KymiRing.

09 ago: GP da República Checa, Brno.

16 ago: GP da Áustria, Red Bull Ring-Spielberg.

30 ago: GP da Grã-Bretanha, Silverstone.

13 set: GP de San Marino, Misano-Marco Simoncelli.

04 out: GP de Aragão, Motorland Aragón (Espanha).

18 out: GP do Japão, Motegi.

25 out: GP da Austrália, Phillip Island.

01 nov: GP da Malásia, Sepang.

15 nov: GP da Comunidade Valenciana, Circuito Ricardo Tormo, Valência (Espanha).