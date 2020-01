Presidente do Vitória de Guimarães evitou falar da arbitragem da meia-final da Taça da Liga

No final do jogo da meia-final da Taça da Liga, em que o FC Porto venceu o Vitória de Guimarães por 2-1, garantindo o acesso à final da competição frente ao SC Braga, Miguel Pinto Lisboa, presidente dos vimaranenses, não quis comentar os lances de arbitragem, no entanto admitiu discordar com determinadas decisões do juiz da partida.