Sporar oficializado no Sporting

O Sporting oficializou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a contratação de Andraz Sporar. O clube de Alvalade pagou seis milhões de euros ao Slovan Bratislava.

O contrato é válido por cinco temporadas e fica com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

Jose Lorvao

O jogador chegou na noite de terça-feira a Lisboa, o dia de ontem foi marcado pelos exames médicos e hoje é oficialmente anunciado como reforço do clube de Alvalade.

Jose Lorvao

O avançado esloveno foi contratado ao Slovan Bratislava.

No último ano e meio marcou 54 golos, 20 só esta época. No Sporting vai concorrer diretamente com os pontas-de-lança Luiz Phellype e Pedro Mendes.