Braga e FC Porto na luta pela Taça da Liga

SC Braga e FC Porto jogam no próximo sábado a final da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Braga.

Na antevisão ao encontro, Micael Sequeira, treinador adjunto do SC Braga, afirmou que a equipa não está a pensar no último jogo em que defrontou o FC Porto, do qual saiu com uma vitória.

Do lado dos azuis e brancos, Sérgio Conceição não escondeu a ambição em conquistar a competição.

Na equipa do FC Porto, Pepe, Nakajima e Zé Luís estão de fora devido a lesão. Danilo já treinou sem limitações e pode ser opção para o encontro.

O jogo está marcado para as 19:45.