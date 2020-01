Campeão mundial Ott Tänak hospitalizado após despiste no rali de Monte Carlo

O estónio Ott Tänak (Hyundai) foi hoje levado ao hospital "por precaução" depois de um despiste sofrido na quarta especial do rali de Monte Carlo, prova de abertura do Campeonato do Mundo da especialidade.



O atual campeão mundial, navegado pelo compatriota Martin Järveoja, despistou-se ao quilómetro 9,2 dos 20,68 que compõem o setor seletivo Saint-Clément - Freissinières desta primeira de 13 corridas do calendário de 2020.

Imagens do despiste divulgadas no Twitter



"Tanto o piloto como o navegador conseguiram sair da viatura pelos próprios meios. Foram levados ao hospital por precaução e para realizar exames, um procedimento normal em acidentes deste tipo", explicou a equipa, em comunicado.

Com cinco setores seletivos disputados, o galês Elfyn Evans (Toyota) lidera com oito segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai).