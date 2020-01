Jesualdo Ferreira empata na sua estreia pelo Santos

O treinador português Jesualdo Ferreira estreou-se oficialmente pelo Santos na quinta-feira, tendo empatado 0-0 na receção ao Bragantino, em jogo da primeira jornada do campeonato de São Paulo de futebol.

Apesar do empate, a equipa orientada pelo técnico luso, de 73 anos, lidera o grupo A com um ponto, enquanto as restantes três formações da 'poule' perderam nos seus jogos de estreia.

O formato de disputa do campeonato 'paulista' apresenta algumas diferenças em relação às formas tradicionais, sendo que nesta primeira fase, dividida em quatro grupos de quatro equipas, os componentes do grupo defrontam as outras 12 formações, sem se defrontarem entre si na 'poule'.

Depois da conquista no final da temporada do 'Brasileirão' e da Taça Libertadores por parte de Jorge Jesus ao serviço do Flamengo, Jesualdo Ferreira é o terceiro treinador português a orientar uma equipa nos dois principais campeonatos 'canarinhos', ficando a cargo do Santos, vice-campeão brasileiro, enquanto Augusto Inácio foi contratado pelo Avaí, que desceu à segunda divisão.