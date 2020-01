Jogadores do Benfica visitaram Pediatria e Cuidados Paliativos do Hospital da Luz

Alguns jovens internados na Pediatria do Hospital da Luz puderam ver os jogadores do Benfica que normalmente só veem na televisão. Taarabt e Cervi distribuíram autógrafos e no final da visita puseram pé no travão do entusiasmo encarnado. Dizem que ainda falta muito campeonato e por isso não se sentem ainda campeões.