Luís Godinho arbitra final da Taça da Liga

O árbitro Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora, foi esta sexta-feira nomeado para dirigir a final da Taça da Liga no sábado, entre o Sporting de Braga e o FC Porto.

No Estádio Municipal de Braga, Luís Godinho vai ser auxiliado por Rui Teixeira e Valter Rufo, enquanto Tiago Martins, da AF Lisboa, será o videoárbitro. Esta temporada, Godinho, de 34 anos, esteve na derrota do Sporting de Braga frente ao Sporting (2-1), para o campeonato, e no triunfo sobre o Paços de Ferreira (4-1), na Taça da Liga.

O árbitro de Borba também dirigiu o triunfo do FC Porto sobre o Santa Clara, por 2-0, na I Liga.Luís Godinho vai estar pela primeira vez na final de uma taça nacional, embora já tenha arbitrado a Supertaça de 2018, ganha pelo FC Porto frente ao Desportivo das Aves (3-1).