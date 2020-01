Renato Sanches diz que se sente "cada vez melhor jogador"

O médio Renato Sanches, que alinha na equipa francesa de futebol do Lille, afirmou hoje que a sua adaptação ao clube foi rápida e que se sente "cada vez melhor jogador", elogiando o ambiente no grupo de trabalho.

"Cada vez estou melhor e sinto-me cada vez melhor jogador. É normal os jogadores evoluírem, eu faço o meu trabalho e a equipa, a equipa técnica e o clube têm ajudado. Sentir a confiança das pessoas que nos rodeiam é muito importante e dá-nos mais vontade", afirmou o internacional português em declarações à televisão do clube.

Renato Sanches, de 22 anos, está a cumprir a primeira época no clube francês, tendo alinhado em 21 partidas pelo Lille, apontando dois golos.

"Estou bem e sinto-me contente. Adaptei-me rápido. A equipa é jovem, tem alguns portugueses e foi fácil habituar-me. Tive alguns problemas físicos, mas consegui recuperar bem", explicou.

O Lille, atual quinto classificado, vai receber no domingo o líder Paris Saint-Germain, em jogo da 21.º jornada da Liga francesa, com o médio a afirmar que espera um jogo diferente do da primeira volta, em que o campeão francês venceu por 2-0.