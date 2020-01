Segunda volta da I Liga arranca este domingo

A segunda volta da I Liga de futebol arranca no domingo a 'meio gás', num dia em que o Benfica visita o Paços de Ferreira (17:30), com a jornada à espera dos finalistas da Taça da Liga.

A 18.ª jornada está fracionada em vários momentos, com os primeiros jogos no domingo, o Vitória de Guimarães--Rio Ave e o Sporting-Marítimo na segunda-feira, o FC Porto-Gil Vicente na terça-feira, e o Moreirense-Sporting de Braga apenas na quarta-feira.

No domingo, o campeão Benfica entra na segunda volta com uma 'almofada' de sete pontos na liderança, depois de ter vencido fora o rival Sporting (2-0) e ter visto o vice-líder FC Porto perder em casa com o Sporting de Braga (2-1).

A equipa de Bruno Lage conseguiu em Alvalade a proeza de chegar a um recorde de 17 vitórias consecutivas fora no campeonato, um cenário que não conhece desde a derrota em Portimão, em 2018/19, que ditou o despedimento de Rui Vitória.

Na 18.ª jornada, a equipa visita o Paços de Ferreira, de Pepa, que não pode contar com o central Maracás, a cumprir castigo, num momento em que os pacenses estão em 15º lugar, dois pontos acima da zona de despromoção.

A equipa vem de dois empates, fora com Portimonense e em casa com Gil Vicente, mas não perde desde a 13.ª jornada.

Os 'encarnados', que não marcaram presença na 'final four' da Taça da Liga, eliminados na fase de grupos, ficam à espera do vice-líder FC Porto, que apenas entra em campo na terça-feira, com a receção ao Gil Vicente (20:15).

Os 'dragões' reencontram a primeira equipa que os derrotou no campeonato, logo na primeira jornada, o Gil Vicente, que segue agora no oitavo lugar.

A equipa de Sérgio Conceição não contará com Otávio, que cumprirá castigo depois de completar uma série de cinco amarelos.

Ainda antes desse jogo, o FC Porto tentará conquistar no sábado a sua primeira Taça da Liga, reeditando uma final com o Sporting de Braga, com os minhotos a terem precisamente essa conquista, em 2012/13.

O Sporting de Braga, que só joga na quarta-feira, visita o Moreirense, com Rúben Amorim a ter para já um pleno de vitórias na Liga, desde que assumiu os bracarenses à 15.ª jornada, com triunfos diante do Belenenses SAD, Tondela e FC Porto.

Já o Sporting, que enfrenta alguma contestação dos adeptos, numa fase em que está a 19 pontos do Benfica e foi eliminado na Taça da Liga, depois de já o ter sido na Taça de Portugal, recebe o Marítimo neste início de segunda volta.

No campeonato, os 'leões' parecem ter pouco por que lutar, face à distância pontual para o líder, mas também para o segundo, o FC Porto, de quem distam 12 pontos.

Para a receção ao Marítimo, na segunda-feira, Silas não poderá contar com Acuña, que cumprirá castigo por um quinto amarelo, mas estará também sem Bolasie, Mathieu e Eduardo, todos expulsos na meia-final da Taça da Liga, na derrota com o Braga (2-1).

No mesmo dia, o Vitória de Guimarães (6.º), eliminado pelo FC Porto na 'final four' da Taça da Liga, recebe o Rio Ave (7.º), com as duas equipas com os mesmos 25 pontos no final da primeira volta.

O Famalicão, equipa sensação do campeonato, após ser promovido do segundo escalão, está no terceiro lugar, que tentará 'segurar' no domingo, quando receber o Santa Clara (14.º).

Os famalicenses têm mais dois pontos do que o Sporting (29) e quatro do que o Braga (27).

A segunda volta marcará também a estreia de Bruno Lopes, treinador dos sub-23 do Portimonense, na equipa principal, devido à saída de António Folha, e quando os algarvios não vencem há cinco jornadas e estão em zona de descida (17.º).

A equipa visita um outro aflito, o Belenenses SAD (16.º), que na última ronda estreou Petit, o terceiro treinador da época nos 'azuis' -- a seguir a Silas e Pedro Ribeiro -, e que não vence também desde a 12.ª jornada.

Programa da 18.ª jornada:

- Domingo, 26 jan:

Tondela -- Vitória de Setúbal, 15:00

Famalicão -- Santa Clara, 15:00

Belenenses SAD -- Portimonense, 15:00

Paços de Ferreira -- Benfica, 17:30

Desportivo das Aves -- Boavista, 20:00



- Segunda-feira, 27 jan:

Vitória de Guimarães -- Rio Ave, 18:45

Sporting -- Marítimo, 21:00

- Terça-feira, 28 jan

FC Porto -- Gil Vicente, 20:15

- Quarta-feira, 29 jan:

Moreirense -- Sporting de Braga, 20:15