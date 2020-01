O Benfica vai jogar no domingo em casa do Paços de Ferreira, no primeiro jogo da segunda volta do campeonato. A equipa encarnada segue em primeiro lugar, com 7 pontos de vantagem para o FC Porto.

Na antevisão ao encontro, Bruno Lage, treinador do Benfica, afirmou que espera um jogo "muito difícil".

O jogo está marcado para as 17:30.