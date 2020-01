Em Leiria há uma coleção com mais de 500 camisolas de futebol

Em Leiria existe uma coleção com centenas de camisolas de futebol. O seu proprietário tem um espaço na garagem de casa mas pensa já num verdadeiro museu. Entre os exemplares de clubes nacionais e estrangeiros e até de seleções estão as de Messi e Ronaldo. Mas a mais importante é sempre a última que faz aumentar o espólio.

Luís Paiva tem espírito de colecionador. Só assim se percebe que em 50 metros quadrados, parte da garagem, tenha mais de 500 camisolas de futebol.

De tantas, algumas de nomes famosos, para ele a mais preciosa é sempre a última

Mais que a quantidade são as histórias de cada camisola o valor acrescentado. Hoje tem a ajuda de diversos embaixadores. Treinadores, dirigentes, empresários e jogadores que conseguem mais exemplares para aumentar a coleção.

O objectivo passa por criar um espaço que possa ser ainda mais visitado pelo público em geral e com as fotografias dos momentos criar um livro que conte todas as histórias.

A galeria dos oitos, o número com que gostava de jogar, ocupa espaço de destaque mas já não é só um mundo de homens. Na coleção já existem exemplares de atletas do futebol feminino.