Gonçalo Paciência renova com o Eintracht Frankfurt até 2023

O internacional português Gonçalo Paciência renovou contrato com o Eintracht Frankfurt até 2023, anunciou hoje o nono classificado da Liga alemã de futebol no seu site oficial na Internet.

O avançado de 25 anos chegou aos alemães em 2018/19, fazendo 15 jogos e cinco golos, melhorando o registo esta temporada, em que leva 31 encontros, o último hoje, na vitória com o líder Leipzig (2-0), e 10 tentos apontados.

"Estou muito feliz pela confiança depositada em mim. Estou a trabalhar muito todos os dias desde que cheguei. Para mim, renovar tão cedo deixa-me orgulhoso", disse o avançado, formado no FC Porto, citado pelo clube de Frankfurt.

Já o diretor desportivo, Fredi Bobic, destacou o "desenvolvimento muito positivo nos últimos anos", que "ainda não está completo", e a "felicidade" do Eintracht em contar com o avançado "para o longo prazo" no emblema em que também joga o português André Silva.