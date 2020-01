O Benfica venceu o Paços de Ferreira por 2-0, na 18ª jornada da Liga, com golos de Rafa e Carlos Vinícius, e reforçou a liderança no campeonato, onde segue com 51 pontos.

Rafa, que voltou de lesão no jogo do derby, da jornada anterior, onde bisou na partida, voltou a marcar.

Os encarnados seguem com 10 pontos de vantagem do FC Porto, que entra em campo na próxima terça-feira.