João Vieira e Vitória Oliveira sagram-se campeões nacionais de marcha

João Vieira, do Sporting, e Vitória Oliveira, do Sporting de Braga, sagraram-se hoje campeões nacionais de marcha na distância de 35 km, nos campeonatos disputados em Porto de Mós.

O marchador dos 'leões' dominou a prova, mesmo assumindo não estar no melhor momento da preparação. João Vieira marchou apenas até aos 35 km, reservando-se para desafios internacionais futuros nos 50 km, distância em que é vice-campeão do mundo.

Nos 35 km terminou com mais de três minutos de vantagem sobre o segundo classificado, Hélder Santos, do Leiria Marcha Atlética. Rui Coelho, do Centro de Atletismo de Seia, foi terceiro.

Nos 50 km, a prova masculina ficou marcada pelas desistências: apenas três atletas cortaram a meta, sendo o primeiro a fazê-lo o húngaro David Tokodi. O título nacional foi entregue ao segundo da geral, Manuel Marques, do Oliveira do Douro. Amaro Teixeira, do Seia, fechou o pódio.

No setor feminino, a grande ausente em Porto de Mós foi Inês Henriques, campeã da Europa dos 50 km marcha, afetada por uma amigdalite.

Nos 35 km, o título nacional foi para Vitória Oliveira, do Sporting de Braga, com larga vantagem sobre a Sandra Silva, segunda classificada na distância e campeã nos 50 km, prova em que marchou sem concorrência, retirando sete minutos ao recorde nacional de veteranos.

Resultados:

Masculinos:

- 35 Km:

1. João Vieira (Sporting), 02:42.06 horas

2. Hélder Santos (Leiria Marcha Atlética), 02:45.51.

3. Rui Coelho (CAS), 02:47.10.

4. Pedro Isidro (Benfica), 02:50.17.

5. Miguel Carvalho (Benfica), 02:51.47.

- 50 Km:

1. Manuel Marques (CF Oliveira do Douro), 04:42.26 horas

2. Amaro Teixeira (CAS), 05:20.05.

Femininos:

- 35 km

1. Vitória Oliveira (Sp. Braga), 03:11.20 horas

2. Sandra Silva (CF Oliveira do Douro), 03:25.54.

- 50 km:

1. Sandra Silva (CF Oliveira do Douro), 05:00.46 horas