Na antevisão ao encontro que marca a receção do Sporting à equipa do Marítimo, Silas admitiu que não espera facilidades dos madeirenses, no entanto assume que o Sporting tem "argumentos para poder vencer" o jogo.

No que diz respeito à utilização de Sporar, reforço de inverno dos leões, o técnico não garante a utilização do avançado no jogo.