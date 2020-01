O Sporting CP recebe na segunda-feira, no Estádio José Alvalade, o Marítimo, no regresso ao jogos do campeonato, após o desaire frente ao SC Braga na meia-final da Taça da Liga.

Do lado dos leões, Silas, técnico da equipa, não garante a utilização do Sporar, uma vez que o mais recente reforço teve um problema gástrico.

José Gomes, treinador do Marítimo, admite que apesar do momento menos positivo dos leões, não acredita que o jogo será acessível.