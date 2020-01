Condições meteorológicas estarão na origem da queda do helicóptero onde seguia Kobe Bryant

Morreu o antigo basquetebolista, Kobe Bryant, aos 41 anos. O helicóptero onde viajava caiu na Califórnia.

Para já, as causas do acidente são desconhecidas, mas as condições meteorológicas são apontadas como o principal motivo.

As investigações já estão a decorrer, mas as autoridades já avisaram que podem demorar semanas ou até mesmo meses.

Veja também: