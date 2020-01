Daniil Medvedev eliminado do Open da Austrália

O tenista russo Daniil Medvedev, quarto do 'ranking' ATP e finalista do último Open dos EUA, foi eliminado esta segunda-feira pelo suíço Stan Wawrinka do Open da Austrália, que garantiu um lugar nos quartos de final.

Wawrinka, 15.º do 'ranking' mundial, e que já conquistara o Open da Austrália em 2014, venceu pelos parciais de 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (7/2) e 6-2.

O suíço vai agora enfrentar o alemão Alexander Zverev, número sete mundial, ou o russo Andrey Rublev, 16.º do 'ranking' ATP.

A única derrota este ano de Medvedev tinha acontecido diante de Novak Djokovic na ATP Cup.