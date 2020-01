"Banning orders" é uma das novas medidas previstas na lei contra a violência no desporto, que entrou em vigor em setembro do ano passado. Desde tochas a violência física, os clubes têm vindo a ter vários problemas com comportamento de adeptos.

Os clubes são processados e multados em milhares de euros pelo mau comportamento dos adeptos. Porto, Sporting e Benfica juntos já pagaram 280 mil euros em multas, sendo que quase metade diz respeito ao Benfica.