Os dragões jogam na terça-feira contra o Gil Vicente, mas a crise no clube está instalada.

Os adeptos estão descontentes com os resultados da equipa e a admnistração agastada com as declarações do treinador Sérgio Conceição, que se queixou de falta de união dentro do clube e colocou o lugar à disposição.

O FC Porto está a 10 pontos da liderança, com menos um jogo que o Benfica no campeonato.