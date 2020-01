Sporting vence Marítimo e sobe ao 3.º lugar

O Sporting venceu esta segunda-feira o Marítimo por 1-0, no Estádio José de Alvalade, em jogo da 18.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

O lateral colombiano Cristián Borja marcou o único golo do encontro, aos 76 minutos.

O jogo ficou também marcado pela estreia do avançado esloveno Sporar - contratado pelos "leões" neste mercado de inverno - que entrou para o lugar do lesionado Luiz Phellype logo aos 15 minutos.

Com esta vitória, o Sporting ultrapassa o Famalicão e reassume o 3.º lugar do campeonato, com 32 pontos, mais um que a equipa minhota e menos 19 que o líder Benfica. O Marítimo segue no 14.º lugar, com 18 pontos.

Na próxima jornada, os "leões" jogam no terreno do Sporting de Braga (domingo às 17h30) e a equipa insular recebe o Desportivo das Aves (domingo às 15h00).