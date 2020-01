O médio de 26 anos continua a recuperar da lesão no tornozelo, mas já participou no treino do Everton desta terça-feira.

André Gomes voltou aos treinos 86 dias depois de ter partido o tornozelo e o clube inglês fez questão de assinalar a recuperação rápida do português.

André Gomes sofreu a lesão no início de novembro e esteve afastado dos relvados. O português assinou em definitivo com o Everton depois de ser emprestado pelo Barcelona.