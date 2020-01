FC Porto recebe hoje o Gil Vicente, dias depois de perder Taça da Liga

HUGO DELGADO

O FC Porto recebe hoje o Gil Vicente, na 18.ª jornada da I Liga de futebol, três dias depois da derrota na final da Taça da Liga, após a qual Sérgio Conceição pôs o lugar à disposição.

Após a derrota com o Sporting de Braga (1-0), com um golo de Ricardo Horta nos descontos, o treinador dos 'dragões' pôs o lugar à disposição do presidente, por considerar que não havia união no clube.

O treinador manteve-se, contudo, à frente dos 'azuis e brancos' e vai agora reencontrar o Gil Vicente, equipa que derrotou o FC Porto na primeira jornada da I Liga.

Além da derrota na final da Taça da Liga, o FC Porto também tinha perdido com o Sporting de Braga (2-1) em casa na última jornada da primeira volta.

Os 'dragões', segundos classificados, estão provisoriamente a 10 pontos do Benfica, que no domingo venceu fora o Paços de Ferreira, por 2-0.

O Gil Vicente, que não perde há quatro encontros, ocupa o nono lugar, com 22 pontos.

Programa da 18.ª jornada:

- Domingo, 26 jan:

Belenenses SAD - Portimonense, 2-1

Tondela - Vitória de Setúbal, 0-3

Famalicão - Santa Clara, 0-1

Paços de Ferreira - Benfica, 0-2

Desportivo das Aves - Boavista, 0-1

- Segunda-feira, 27 jan

:Vitória de Guimarães - Rio Ave, 1-2

Sporting -- Marítimo, 1-0

- Terça-feira, 28 jan

:FC Porto - Gil Vicente, 20:15

- Quarta-feira, 29 jan:

Moreirense - Sporting de Braga, 20:15