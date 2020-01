Rúben Lima reforça Belenenses SAD

O lateral-esquerdo Rúben Lima, de 30 anos, é a primeira contratação do mercado de janeiro do Belenenses SAD, anunciou hoje o atual 15.º classificado da I Liga portuguesa de futebol.



O defesa estava sem clube desde de que saiu do Moreirense na temporada passada, na qual realizou 21 jogos, tendo já sido orientado pelo atual treinador da formação lisboeta, Petit, em 2017/18, ao serviço do clube minhoto, numa temporada em que fez 40 partidas.



Formado no Benfica, o defesa representou, em Portugal, o Desportivo das Aves, o Vitória de Setúbal, o Beira-Mar, a União da Madeira e o Moreirense. Pelo meio, esteve quatro anos na Croácia, onde alinhou no Hajduk Split, no Dínamo Zagreb e no HNK Rijeka.



Depois das saídas dos médios Simon Ramírez (Universidade de Concepción, Chile), Jonatan Lucca (Farense), Benny (Desportivo de Chaves) e André Sousa (Gaziantepspor, Turquia), Rúben Lima é o primeiro reforço do plantel às ordens de Petit, que substituiu Pedro Ribeiro no cargo em 15 de janeiro.