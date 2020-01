João Félix poderá falhar dérbi com Real Madrid devido a lesão muscular

O futebolista internacional português João Félix tem "uma lesão muscular na perna direita", informou esta quarta-feira o Atlético de Madrid, que poderá não contar com o avançado no dérbi de sábado em casa do Real Madrid.

"João Félix tem uma lesão muscular na perna direita, sofrida no jogo com o Leganés. Perante a persistência de dor após a folga, os serviços médicos realizaram exames e detetaram a lesão, que está sob avaliação", refere o clube.

Os 'colchoneros' não adiantam qual o tempo de paragem que o antigo jogador do Benfica enfrenta e se vai ou não falhar a visita de sábado ao Santiago Bernabéu, na 22.ª jornada do campeonato.

A equipa, quarta classificada, a 10 pontos do líder, o Real Madrid, já não contará no jogo com Diego Costa, José Maria Jiménez e Santiago Arrias, todos lesionados.

João Félix, que se transferiu no verão do Benfica para o Atlético de Madrid, por 126 milhões de euros, tem tido uma época muito sofrível, com apenas quatro golos em 24 jogos, dois dos quais como suplente e quase sempre substituído quando titular.