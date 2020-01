Léo Pereira reforça defesa do Flamengo

O futebolista brasileiro Léo Pereira é reforço do Flamengo, com o treinador português Jorge Jesus a contar para a próxima época com o jogador, que assinou até dezembro de 2024.

"Tem reforço para o setor defensivo do Mengão, Nação! O zagueiro Léo Pereira é nosso! Ele assinou contrato até dezembro de 2024. Seja bem-vindo!", informou o clube no Twitter.

Léo Pereira, de 23 anos, é defesa central, mas pode também jogar como médio defensivo.

O jogador chega ao campeão brasileiro num momento em que se fala que o central espanhol Pablo Marí está a caminho do Arsenal, com o qual poderá assinar nas próximas horas.

Na terça-feira, o Flamengo anunciou também a contratação definitiva de Gabriel Barbosa 'Gabigol', o melhor marcador na última época e que estava apenas cedido pelos italianos do Inter de Milão.