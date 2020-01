Steven Bergwijn assina pelo Tottenham até 2025

O avançado internacional holandês Steven Bergwijn assinou pelo Tottenham, de José Mourinho e Gedson Fernandes, até 2025, informou hoje o clube, sexto classificado na Liga inglesa de futebol.

"Estamos deliciados em anunciar ter assinado com Steven Bergwijn, que chega do PSV Eindhoven, da Liga Holandesa. Steven assinou contrato até 2025 e vestirá a camisola número 23", referem os spurs na sua página oficial.

O avançado internacional holandês, de 22 anos, fez a sua estreia pela primeira equipa do PSV aos 17 anos e começou a ter uma presença regular na equipa principal a partir de 2016/17, contando no currículo com três campeonatos.

O Tottenham, que contratou José Mourinho em novembro, após rescindir com Maurício Pochettino, já anunciou neste mercado de inverno a chegada do médio Gedson Fernandes, por empréstimo do Benfica.

O clube viu ainda sair na terça-feira o médio Christian Eriksen, para o Inter de Milão, e informou ter acionado a cláusula de compra de Giovani Lo Celso, que estava emprestado pelo Bétis.