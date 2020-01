O AEK Atenas anunciou esta quarta-feira o fim do empréstimo de Francisco Geraldes, que vai regressar ao Sporting.

O médio parte assim antes do término do empréstimo, que tinha a duração de uma época.

Numa nota publicada no site oficial do AEK Atenas, a equipa grega agradece ao jogador pela presença no clube e deseja-lhe boa sorte no resto da carreira.

Francisco Geraldes jogou seis partidas no AEK Atenas, na meia época em que atuou na Grécia.