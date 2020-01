Benfica assegura jovem paraguaio Derlis Mereles

O jovem avançado paraguaio Derlis Mereles, que pertence aos quadros do Rubio Ñú, foi emprestado ao Benfica até final da temporada, com opção de compra, anunciaram esta quinta-feira os campeões nacionais de futebol.

"O extremo paraguaio pertence aos quadros do Rubio Ñú e chega ao clube português por empréstimo com opção de compra", informaram os 'encarnados', em comunicado divulgado no site oficial.

Em 2019, o jogador, de 19 anos, esteve cedido pelo Rúbio Ñú ao CS San Lorenzo, pelo qual disputou 41 partidas e marcou quatro golos.

Na mesma nota emitida na página oficial, o clube da Luz diz tratar-se de "um jogador com histórico nas seleções jovens do seu país".