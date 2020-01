Gala do Desporto distingue os judocas Jorge Fonseca e Patrícia Sampaio

Em ano olímpico, a Confederação do Desporto de Portugal não se esquece de quem luta todos os dias por resultados e põe Portugal nas bocas do mundo. A nível ético e profissional, a Confederação premeia os melhores dos melhores do desporto em Portugal.

Paulo Gonçalves recebeu, a título póstumo, o Colar de Honra ao Mérito Desportivo, uma homenagem ao motard que perdeu a vida no Dakar 2020.

Já os cobiçados prémios de Atleta do Ano foram atribuídos a Patricia Sampaio e Jorge Fonseca.