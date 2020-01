Renovação do contrato é o "reconhecer do trabalho"

O Benfica oficializou, a renovação de contrato com Jota, avançado de 20 anos que prolongou o contrato com o clube por mais dois anos, até 2024, ficando com um cláusula de rescisão de 88 milhões de euros.

Com toda a formação feita no Benfica, o avançado não escondeu a admiração pelo clube e disse que espera ficar no Benfica por muitos anos.