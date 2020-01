Roma, de Paulo Fonseca, contrata dois jovens futebolistas espanhóis

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, anunciou hoje a contratação dos futebolistas espanhóis Gonzalo Villar e Carles Pérez, ambos de 21 anos, que alinhavam no Elche e no FC Barcelona, respetivamente.

No site oficial na Internet, o clube italiano refere que o médio Gonzalo Villar, formado no Valência e que alinhava no Elche, foi contratado por quatro milhões de euros, mais um milhão por objetivos, e tem contrato válido até 2024.

O avançado Carles Pérez chega à Roma, atual quarta classificada da liga italiana, a 12 pontos da líder Juventus, por empréstimo do bicampeão espanhol, mas com obrigação de compra.

Os italianos vão pagar um milhão de euros pelo empréstimo até final da temporada, mas estão obrigados a acionar a opção de compra, fixada em 11 milhões de euros, acrescidos de um máximo de 4,5 milhões, dependentes de objetivos.