Benfica contrata jovem Diogo Almeida ao Paços de Ferreira

O Benfica contratou o futebolista Diogo Almeida, avançado português de 19 anos que passou a primeira parte da temporada no Paços de Ferreira, anunciou hoje o campeão nacional no site oficial na Internet.

Diogo Almeida, que tem dois jogos de seleção lusa de sub-20, fez esta época 13 jogos pelos castores, mas apenas dois a titular, tendo sido formado no Tondela e no Sporting de Espinho, tendo também uma breve passagem por Itália, no Empoli.

O Benfica não divulgou a duração do contrato, os contornos do negócio com o Paços de Ferreira, nem se o avançado vai ser integrado nas equipas secundárias do clube.