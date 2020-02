O avançado Chris Willock vai jogar no Huddersfield, da segunda liga inglesa de futebol, até final da época por empréstimo do Benfica, depois de ter atuado no West Bromwich, informaram esta sexta-feira os encarnados.

O extremo inglês, de 22 anos, não somou qualquer minuto na equipa treinada pelo croata Slaven Bilic, que ocupa atualmente a segunda posição no Championship, mudando-se agora para o 19.º da classificação.