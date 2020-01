Benfica vence Belenenses SAD por 3-2

O Benfica venceu esta sexta-feira, no Estádio da Luz, o Belenenses SAD por 3-2, no jogo que abriu a 19.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

Carlos Vinícius (31'), Taarabt (38') e Chiquinho (79') fizeram os golos do triunfo "encarnado", com Licá (70' e 87', de penálti) a marcar para os "azuis".

Com esta vitória, a 16.ª consecutiva das "águias" no campeonato, o Benfica consolida a liderança do campeonato, com 54 pontos, mais 10 que o FC Porto que só joga este sábado, no Bonfim com o Vitória de Setúbal. O Belenenses SAD segue na 15.ª posição, com 18 pontos.

Na próxima jornada, o Benfica joga no Dragão o clássico frente ao FC Porto (8 de fevereiro às 20h30) e o Belenenses SAD recebe, no Jamor, o Santa Clara (8 de fevereiro às 15h30).