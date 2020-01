Futebolista conta episódio caricato em que foi “quase do Barcelona”

Vários nomes foram apontados para ocupar o número 9 do Barcelona, mas nas últimas 24 horas o clube parecia pronto a avançar com o negócio da transferência de Cedric Bakambu, jogador do Beijing Sinobo Guoan, a título de empréstimo e com opção de compra.

Os empresários do avançado de 28 anos receberam uma chamada de Eric Abidal sobre a possibilidade de avançar com a transferência. Segundo o jornal francês L'Equipe, depois da proposta chegar ao presidente do clube chinês, o negócio teve luz verde para avançar.

Cedric Bakambu prontamente apanhou um voo de Seul até Hong Kong, onde faria escala para posteriormente embarcar noutro voo com destino a Barcelona. Mas o seu sonho de jogar em Campo Nou foi interrompido a meio caminho, quando recebeu uma chamada de Eric Abidal a informar que o Barcelona tinha desistido do negócio.

A situação caricata foi contada pelo próprio na sua conta de Twitter, numa publicação onde endereçou um pedido especial ao site Transfermarkt.