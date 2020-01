Rafa Soares reforça espanhóis do Eibar por empréstimo do Vitória de Guimarães

O lateral esquerdo Rafa Soares reforçou o Eibar, da liga espanhola de futebol, por empréstimo do Vitória de Guimarães, válido até ao final da época 2020/21, informou hoje o clube do País Basco no site oficial na Internet.

O 15.º classificado do campeonato afirmou, na mesma nota, que dispõe da opção para comprar o passe do defesa, de 24 anos, que está repartido entre Vitória e FC Porto (50% para cada), após cumprido o empréstimo.

O lateral vai juntar-se a um plantel que conta com outro português, o defesa central Paulo Oliveira, e cumprir a segunda experiência fora de Portugal, após a passagem pela segunda divisão inglesa na primeira metade da época 2017/18, ao serviço do Fulham.

Depois de ter sido a primeira opção para o lado esquerdo da defesa vimaranense na época passada, em que cumpriu 31 partidas oficiais, o jogador perdeu espaço para Florent na temporada em curso, tendo participado em 17 dos 36 encontros já disputados pela equipa treinada por Ivo Vieira, atual sétima classificada da I Liga.

Formado no FC Porto, Rafa Soares jogou pela equipa B dos dragões, na II Liga, entre 2013/14 e 2015/16, e representou ainda Académica (segunda metade de 2015/16), Rio Ave (2016/17) e Portimonense (segunda metade de 2017/18), antes de ingressar nos minhotos.

O empréstimo de Rafa Soares ao Eibar é a quarta saída do plantel vimaranense no mercado de inverno, após os empréstimos do avançado Alexandre Guedes, ao Vegalta Sendai, da liga japonesa, do médio Al Musrati, ao Rio Ave, e da saída de André Pereira, que estava cedido aos vitorianos pelo FC Porto e rumou ao Saragoça, da II divisão espanhola.