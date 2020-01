Treino do Sporting conta com a presença de Francisco Geraldes

A presença do médio Francisco Geraldes foi hoje a novidade do treino do Sporting, que continua a preparar a deslocação ao estádio do Sporting de Braga, agendada para domingo, da 19.ª jornada da I Liga de futebol.

Depois de passar a primeira parte da temporada no AEK Atenas, por empréstimo dos leões, Francisco Geraldes integrou o plantel do Sporting durante a reabertura do mercado de transferências e já esteve às ordens do técnico Jorge Silas, sem qualquer limitação física, de acordo com o site oficial na Internet do emblema lisboeta.

Anthony Walker e Nuno Mendes, dos escalões jovens do Sporting, voltaram a treinar com a equipa principal.

Na Academia de Alcochete, os jogadores do Sporting juntaram-se e deixaram uma mensagem de apoio ao avançado Luiz Phellype, que está a recuperar de grave lesão e não joga mais esta temporada.

Na segunda-feira passada, o jogador, de 26 anos, sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e na quinta-feira foi operado com sucesso.

No sábado, o Sporting volta a treinar na Académica de Alcochete, às 10:00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Antes, às 9:00, Silas fará a antevisão do duelo com o Sporting de Braga, em conferência de imprensa.

O jogo Sporting de Braga-Sporting está agendado para as 17:30.