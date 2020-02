Argentino Nico Gaitán assina pelo Lille até final da época

O argentino Nico Gaitán vai representar o Lille até final da temporada, depois de ter jogado pelos norte-americanos do Chicago Fire, anunciou o atual sétimo classificado da primeira divisão francesa de futebol.

"Estou muito feliz por estar aqui em Lille e ter a oportunidade de vestir esta camisola. Aqui há ambição, jogadores interessantes e foi isso que me convenceu a vir. Estou num ponto da minha carreira em que posso levar a minha experiência a outras pessoas. Darei o melhor de mim em campo para atingir os objetivos do clube", expressou o antigo jogador do Benfica, em declarações reproduzidas pelo site do clube gaulês.

No Lille, o internacional pela Argentina vai envergar a camisola número 20 e partilhar o balneário com os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches.