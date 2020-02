O FC Porto venceu o Vitória de Setúbal este sábado por 4-0 numa partida disputada no estádio do Bonfim, na 19.ª jornada da I Liga. Os "dragões" ficam assim a sete pontos do líder Benfica.

Os golos são da autoria de Corona (39 minutos), Alex Telles (44), Soares (48) e Luis Díaz (90+1).

Com a derrota frente ao segundo posicionado da I Liga, que soma 47 pontos, o Vitória de Setúbal é agora oitavo, com 25 pontos