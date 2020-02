O Braga venceu este domingo o Sporting por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da I Liga, no Estádio Municipal de Braga. Com 33 pontos, o Braga sobe duas posições na classificação para o terceiro lugar. Logo atrás fica o Sporting, com 32 pontos.

Um golo de Trincão (76 minutos), que esta semana foi contratado pelo FC Barcelona por 31 milhões de euros, foi suficiente para os bracarenses assegurarem a vitória.