Mbappé discute com treinador em pleno relvado depois de ser substituído

Kylian Mbappé, avançado francês do PSG, e Thomas Tuchel, treinador da equipa, protagonizaram um momento insólito, em pleno relvado, durante o encontro do passado sábado contra o Montpellier, para a Ligue 1.

O avançado de 21 anos, que leva 14 golos marcados no campeonato, foi substituído aos 68 minutos da partida e deixou claro o seu desagrado com a decisão, numa discussão acesa com o técnico alemão.

A equipa do PSG venceu o jogo por 5-0, com Mbappé a contribuir com um golo, e no final da partida Tuchel disse que estava "triste" com a situação, no entanto deixou claro que quem tomas as decisões é o treinador.

Os Parisienses lideram o campeonato com 55 pontos