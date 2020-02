Dembélé sofre nova lesão e adia regresso no FC Barcelona

O avançado internacional francês Ousmane Dembélé, do FC Barcelona, sofreu uma rotura completa do tendão proximal do bíceps femoral da perna direita, confirmou esta terça-feira o campeão espanhol de futebol.

Ausente desde que se lesionou contra os alemães do Borussia Dortmund, em 27 de novembro de 2019, em Camp Nou, Dembélé, de 22 anos, sofreu novo revés na sua recuperação e o contratempo poderá significar que irá perder o resto da temporada.

O departamento médico do clube catalão confirmou o pior cenário para o jogador, que apresentou queixas musculares na perna direita, e anuncia que, nas próximas horas, será determinado o padrão a ser seguido para a sua recuperação.

Inicialmente, os exames realizados afastaram o cenário de nova rotura, revelando apenas fadiga muscular, pelo que o regresso do internacional francês à competição esteve previsto para acontecer, aproximadamente, dentro de 15 dias.