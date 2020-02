FC Porto empata em Viseu nas meias-finais da Taça de Portugal

O Académico de Viseu e o FC Porto empataram esta terça-feira a um golo, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal de futebol, disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.

Os "dragões" adiantaram-se no marcador já na segunda parte, com um golo do avançado Zé Luís, aos 59 minutos, mas o Académico de Viseu, da II Liga, conseguiu chegar ao empate aos 70, por intermédio de João Mário.

O jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal está agendado para quarta-feira, dia 12 de fevereiro, às 20h45, no Porto.