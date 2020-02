Flamengo vence Resende já com Jorge Jesus no banco

O Flamengo, já com o treinador Jorge Jesus no banco, venceu hoje o Resende, por 3-1, em jogo da quinta jornada do campeonato estadual de futebol do Rio de Janeiro, no Brasil.

No primeiro jogo do técnico português no banco de suplentes na nova época, uma vez que Jorge Jesus esteve ausente nas primeiras jornadas, foi o Resende a adiantar-se no marcador com um golo de Alef, aos 65 minutos.

O Flamengo, que já contou com os jogadores do plantel principal, pois nos jogos anteriores alinhou com elementos da formação, conseguiu dar a volta ao resultado, com golos de Pedro, aos 73 minutos, Gabriel Barbosa (83) e Bruno Henrique (87).

Com a vitória de hoje, o mengão soma 10 pontos e partilha a liderança do Grupo A com o Boavista nesta Taça Guanabara, enquanto o Resende é sexto e último no Grupo B, com apenas dois pontos.