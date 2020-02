Jogadores do SC Braga assinalam conquista da Taça da Liga com sessão de autógrafos

Ricardo Horta diz que os jogadores do Sporting de Braga estão confortáveis com as mudanças introduzidas por Rúben Amorim.

Ainda a festejar a conquista da Taça da Liga, alguns jogadores participaram esta terça-feira numa sessão de autógrafos. Ricardo Horta e Francisco Trincão foram dois dos cinco jogadores que participaram no evento.